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Halk TV Türkiye Kova kova taşıyıp 6 ilçeye 800 bin tane bıraktılar: Devamı gelecek

Kova kova taşıyıp 6 ilçeye 800 bin tane bıraktılar: Devamı gelecek

Kastamonu'da kent merkezi ile 6 ilçeye kova kova getirilen 800 bin sazan yavrusu göletlere bırakıldı.

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Kova kova taşıyıp 6 ilçeye 800 bin tane bıraktılar: Devamı gelecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kastamonu İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerince balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen 800 bin sazan yavrusu, kovalar içerisinde getirilerek kent merkezi ile Araç, Daday, Devrekani, Taşköprü, Tosya ve İhsangazi ilçelerinde su kaynaklarıyla buluşturuldu.

Kova kova taşıyıp 6 ilçeye 800 bin tane bıraktılar: Devamı gelecek - Resim : 1

Poşet poşet getirip doğaya saldılar: Hayırlı olsunPoşet poşet getirip doğaya saldılar: Hayırlı olsun

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmayla, su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kova kova taşıyıp 6 ilçeye 800 bin tane bıraktılar: Devamı gelecek - Resim : 3

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Su ürünleri kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere sürdürülebilir şekilde aktarılması amacıyla çalışmalarımız devam edecektir." ifadesi kullanıldı. (AA)

Kova kova taşıyıp 6 ilçeye 800 bin tane bıraktılar: Devamı gelecek - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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