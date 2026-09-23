Kova kova ele geçirildi: Hepsi bozuk çıktı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekiplerin Abant Otoyol Gişeleri'nde yaptığı kontroller sırasında şüpheli görülen bir araç durdurularak incelemeye alındı.

18 KOVADA 650 KİLOGRAM MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan kontrollerde, 18 kova içerisinde toplam 650 kilogram midye bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemede midyelerin menşeinin belirsiz olduğu ve bozulduğu belirlendi. Ayrıca ürünlerin herhangi bir nakil belgesi bulunmadan ve hijyen kurallarından uzak koşullarda taşındığı tespit edildi.

İnsan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilen midyelere ekipler tarafından el konuldu. Nakil belgesiz ve hijyenik olmayan şartlarda taşındığı belirlenen ürünler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edildi.

Denetim kapsamında, mevzuata aykırı şekilde ürün taşıdığı belirlenen 1 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili 1 kişiye idari para cezası uygulandı. (AA)