Kötü koku ihbarıyla gidildi: Evden çıkanlar mahalleliyi isyan ettirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kötü koku şikâyeti üzerine belediye ekiplerinin gittiği 3 katlı müstakil evden 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Mahalle sakinleri, evin çevresinde farelerin dolaştığını ve kötü koku nedeniyle uzun süredir mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

KÖTÜ KOKU İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kuşadası’nın Soğucak Mahallesi’ndeki Aşiyan Sitesi’nde bulunan 3 katlı müstakil evden yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri belediyeye ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde çilingir yardımıyla 78 yaşındaki Filiz D.’ye ait evin kapısı açıldı. İçeri giren 15 kişilik temizlik ekibi, odalarda uzun süredir biriktirildiği belirtilen evsel atıkları, çöpleri ve çeşitli malzemeleri dışarı çıkarmaya başladı.

EVDEN 6 KAMYON DOLUSU ATIK ÇIKARILDI

Evde yürütülen temizlik çalışmaları sırasında toplam 6 kamyon dolusu atık toplandı. Çıkarılan atıklar, bertaraf edilmek üzere katı atık düzenli depolama sahasına götürüldü. Temizlik işlemlerinin ardından evin odalarında ve bahçesinde kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞADIKLARI MAĞDURİYETİ ANLATTI

Evden yayılan koku ve çevrede oluşan sorunlar nedeniyle uzun süredir sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, “Evin duvarlarında ve çitlerinde fareler geziyordu. Benim de evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca ben de hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu" dedi.

SİTE YÖNETİCİSİ: MAHALLE SAKİNLERİ RAHATSIZDI

Aşiyan Sitesi Yöneticisi Neşet Yüksel de evde yıllar içerisinde çok sayıda eşya ve atığın biriktirildiğini belirtti. Yaşanan durumun mahalle sakinlerini uzun süredir rahatsız ettiğini söyleyen Yüksel, “Filiz hanım yıllar içerisinde kaldığı evi, çöp ev haline getirdi. Bütün mahalle bu durumdan çok rahatsız oldu. Dünden bu yana evde yapılan temizlikte kamyonlarca çöp çıktı. Evde fareler dolaşıyordu. Mağduriyetimizi gideren ilgili kurumlara site yöneticisi olarak çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)