'Kötü koku' ihbarında 'çöp ev' sanıldı: Modacı evinde ölü bulundu
Manisa Şehzadeler’de kötü koku gelen eve “çöp ev” ihtimaliyle ekipler sevk edildi. İçeri giren ekipler 80 yaşındaki modacı Bayram Taner Güzel’i ölü buldu. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen Güzel’in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki modacı Bayram Taner Güzel, evinden gelen kötü kokular üzerine girilen dairesinde ölü bulundu. Güzel’in yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.
"KÖTÜ KOKU" İHBARI YAPILDI
Olay, Şehzadeler ilçesi 2’nci Anafartalar Mahallesi 1507 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Komşuların daireden yayılan ağır kokuları fark etmesi üzerine Şehzadeler Belediyesi’ne ihbarda bulunuldu.
BELEDİYE EKİPLERİ “ÇÖP EV” SANDI
İhbar üzerine evin “çöp ev” olabileceği ihtimali değerlendirilerek belediye ekipleri, durumu emniyet ve itfaiye birimlerine bildirdi.
Savcılık izniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak daireye girdi. İçeride çöp yığınları beklenirken ekipler, Bayram Taner Güzel’in cansız bedeniyle karşılaştı.
YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, Güzel’in vücut bütünlüğünün bozulması ve cesedin durumu nedeniyle yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güzel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi. (DHA)