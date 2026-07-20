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Halk TV Türkiye Kötü koku ihbarı harekete geçirdi: Cansız bedeni minibüste bulundu

Kötü koku ihbarı harekete geçirdi: Cansız bedeni minibüste bulundu

Sultangazi'de minibüsten kötü koku gelmesi üzerine harekete geçen ekipler araç içerisinde bir erkek cesedi buldu. Söz konusu cansız bedenin iki gündür kayıp olan Haydar Elidemir'e ait olduğu ortaya çıktı.

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Kötü koku ihbarı harekete geçirdi: Cansız bedeni minibüste bulundu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir minibüsten kötü koku geldiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda minibüs içerisinde 73 yaşındaki Haydar Elidemir'in cansız bedeni bulundu. Elidemir'in 2 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı.

2 GÜNDÜR KAYIPTI

Babası Haydar Elidemir'den yakınları yaklaşık 2 gündür haber alamayan bir kişi, hafta sonu babasının Bağcılar'da yaşadığı binaya çilingir ve polis eşliğinde giderek daireye girdi. Haydar Elidemir'in evde olmadığı anlaşılınca polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Kötü koku ihbarı harekete geçirdi: Cansız bedeni minibüste bulundu - Resim : 1

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CANSIZ BEDENİ KÖTÜ KOKU GELEN MİNİBÜSTE BULUNDU

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’ndeki park halindeki servis minibüsünden kötü kokular gelmesi üzerine, yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Minibüste inceleme yapan ekipler, araçta bir erkek cesedi buldu.

Kötü koku ihbarı harekete geçirdi: Cansız bedeni minibüste bulundu - Resim : 3

Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Haydar Elidemir olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Elidemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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