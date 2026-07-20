Köstebek operasyonunda skandal mesajlar ortaya çıktı: POLNET ekranından sorgulayabilir misin?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat halinde olduğu iddiası üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Soruşturma dosyasına göre, örgüt yöneticileri ve üyelerinin kamu görevlileri aracılığıyla suç kaydı, aranma ve yakalama bilgileri, kırmızı bülten kayıtları, araç sorgulamaları ile gümrük geçişlerine ilişkin verilere ulaştığı öne sürüldü. Bu kapsamda, suç örgütleriyle menfaat ilişkisi içinde hareket ettikleri değerlendirilen kamu görevlileri hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul merkezli yürütülen operasyonlarda Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DİKKAT ÇEKEN PARA HAREKETLERİ

Soruşturma dosyasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve banka kayıtlarına ilişkin incelemelere de yer verildi. Rapora göre, şüpheli Serkan Cemal G.'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında yaklaşık 79 milyon 629 bin liralık para transferi gerçekleştiği, İbrahim T.'nin ise kendi hesapları arasında yaklaşık 193 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU YÜKLÜ TIR'A İLİŞKİN KAYITLAR DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer alan kamera görüntüleri, mesajlaşmalar ve HTS kayıtlarına göre, uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen bir TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü.

Dosyada yer alan ifadesinde Serkan Cemal G.'nin, "20 Aralık 2025 günü Sayım ile yapmış olduğumuz yazışmalar uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişi ile alakalıdır" beyanına yer verildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin söz konusu TIR'ın sınır kapısından geçirilmesine ilişkin kendi aralarındaki mesajlaşmalar ile gümrük sahasında çekildiği belirtilen fotoğrafların paylaşımına ilişkin yazışmaların da delil olarak dosyaya girdiği belirtildi.

"POLNET EKRANINDAN SORGULAYABİLİR MİSİN?"

NTV'deki habere göre, soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları, çete üyeleri ile kamu görevlileri arasında kurulduğu öne sürülen bilgi ağına ilişkin dikkat çekici detaylar içeriyor.

Yazışmalardan birinde, çete üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin polis memurundan bir şahıs hakkında sorgulama yapmasını istediği görülüyor. Mesajda, "POLNET ekranından sorgulayabilir misin?" ifadelerinin yer aldığı belirtiliyor.

Bir başka konuşmada ise aynı kişinin, "Emre bir aranmasına bakar mısın?" diyerek bir kişi hakkında aranma kaydının kontrol edilmesini talep ettiği, ardından da "Sana ödeme çıktım az önce" mesajını gönderdiği görülüyor. Buna karşılık kamu görevlisinin, gönderdiği ekran görüntüsüyle birlikte "Temiz abi" yanıtını verdiği öne sürülüyor.

Dosyada yer alan bir diğer yazışmada ise çete üyesinin yeniden bilgi talebinde bulunduğu, kamu görevlisinin ise "Konu ne?" diye karşılık verdiği aktarılıyor. Bunun üzerine şüphelinin, "Hır gür yok. Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi. Resimleri, adresleri... POLNET ekranı işte" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Yazışmaların devamında ise şüphelinin, talebinin karşılanmaması ihtimaline karşı "Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım" mesajını gönderdiği de soruşturma dosyasındaki deliller arasında yer alıyor. (DHA)