Korkunç olay! Diyarbakır'da kız kardeşlere yıldırım isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı

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Olay, 26 Eylül’de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Kırkkoyun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin yaklaşık 100 metre yakınındaki açık alanda bulunan Nurhayat Yüzen (11) ile kız kardeşine yıldırım isabet etti.

İHBAR ÜZERİNE İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

11 YAŞINDAKİ NURHAYAT KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerden Nurhayat Yüzen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Nurhayat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan diğer kardeşin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)