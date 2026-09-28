Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Korkunç olay! Diyarbakır'da kız kardeşlere yıldırım isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı

Korkunç olay! Diyarbakır'da kız kardeşlere yıldırım isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan iki kız kardeşten 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer kardeşin tedavisi sürüyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Korkunç olay! Diyarbakır'da kız kardeşlere yıldırım isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı
Son Güncelleme:

Olay, 26 Eylül’de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Kırkkoyun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin yaklaşık 100 metre yakınındaki açık alanda bulunan Nurhayat Yüzen (11) ile kız kardeşine yıldırım isabet etti.

İHBAR ÜZERİNE İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Korkunç olay! Diyarbakır'da kız kardeşlere yıldırım isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı - Resim : 1

11 YAŞINDAKİ NURHAYAT KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerden Nurhayat Yüzen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Nurhayat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan diğer kardeşin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Gündem
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro