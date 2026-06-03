Kordon bağı bile kesilmemiş... Doğar doğmaz poşet içinde sokağa atılan bebek kurtarıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evin kapısına asılan poşetin içerisinde, tülbente sarılmış yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAPIDAKİ POŞETTEN AĞLAMA SESİ GELDİ

Olay, 31 Mayıs tarihinde Ödemiş ilçesi Umurbey Mahallesi Arif Çıkmazı Sokak'taki bir evde meydana geldi. Evin kapısında asılı duran poşeti fark eden ve içinden gelen bebek sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

KORDON BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan emniyet güçleri, kapıda asılı olan poşeti kontrol etti. Yapılan incelemede, poşetin içinde tülbente sarılmış, kordon bağı henüz kesilmemiş yeni doğmuş bir kız bebek olduğu anlaşıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Dünyaya yeni gelen bebek, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından muayene edilen bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Polis, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)