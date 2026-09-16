Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor! KESK’ten çok sert tepki: Peşkeş çekiliyor

KESK İstanbul Şubeler Platformu, Yapı Yol-Sen İstanbul Şubesi ve Yol İstanbul Şubesi, 5 Eylül 2026 tarihli ve 11750 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı otoyolların 30 yıllığına özelleştirme kapsamına alınmasına sert tepki gösterdi.

Kadıköy'de ortak basın açıklaması yapan sendikalar, kararın iptal edilmesini ve ulaşımın tamamen ücretsiz olmasını talep etti.

ÖZELLEŞTİRME KARARI KADIKÖY’DE PROTESTO EDİLDİ

Kadıköy'de düzenlenen ortak basın açıklamasında, özelleştirme kararlarının büyük bir kamu zararı yaratacağı vurgulandı. Açıklamada, halkın vergileriyle yapılan kamusal varlıkların sermayeye peşkeş çekilmek istendiği dile getirildi.

RAKAMLARLA DEV GELİR KAYBI AÇIKLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) 2018 yılından bu yana veri paylaşımını durdurduğu belirtilen açıklamada, KGM bütçe verilerinden yapılan hesaplamalara yer verildi. Ocak 2026 verileri esas alınarak yapılan hesaplamaya göre; söz konusu köprü ve otoyollardan aylık 3 milyar 340 milyon TL (yaklaşık 70 milyon dolar) gelir elde edildiği, 2026 yılı toplam gelirinin ise 40 milyar TL'yi (yaklaşık 840 milyon dolar) aşacağı ifade edildi.

30 yıllık devir süresince elde edilecek toplam gelirin 25 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çekildi. 3,5 milyar TL civarında olacağı iddia edilen özelleştirme bedelinin kamuya kaynak yaratmaktan ziyade sermayeye kaynak aktarma amacı taşıdığı söylendi.

BAKANLIĞIN GİDER GEREKÇESİNE İTİRAZ GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "yıllık gelirin yarısının giderlere gittiği" yönündeki açıklamalarına tepki gösterilen metinde, bakım ve işletme maliyetlerinin hiçbir zaman toplam gelirin yüzde 20'sini aşmadığı kaydedildi.

BirGün gazetesinin haberine göre, ağır bakımların Boğaziçi Köprüsü’nde 2013-2014, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise 2023-2024 yıllarında tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca Ulaştırma Bakanı'nın 2023 yılında FSM Köprüsü’nün 80 yıllık bakımının tamamlandığını duyurduğu aktarıldı.

DEMİREL VE ERDOĞAN’IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GETİRİLDİ

Açıklamada, 1973 yılında Boğaziçi Köprüsü açılırken dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in "Köprünün yapım maliyeti çıkıncaya kadar ücretli olacağını, maliyet çıktıktan sonra ücretsiz olacağını" söylediği hatırlatıldı.

2014 yılında özelleştirme gündeme geldiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "7,5 milyar dolar altındaki fiyatla özelleştirme vatana ihanettir" dediğine dikkat çekildi.

“ÖZELLEŞTİRME KARARI DERHAL İPTAL EDİLMELİ”

Açıklamanın sonunda kararın iptali istenerek şu ifadelere yer verildi:

"Özelleştirme kararı Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Özelleştirme, halkın sırtındaki yükü artırmak demektir. Özelleştirme hayat pahalılığıdır. Mevcut köprü ve otoyolların tamamı kamulaştırılmalı ve ulaşım tamamen ücretsiz olmalıdır. Özelleştirme kararı derhal iptal edilmeli, otoyol ve köprüler ücretsiz olmalıdır."