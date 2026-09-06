Köprü kenarında korku dolu anlar! Faciaya ramak kaldı
Erzurum’un Oltu ilçesinde kontrolden çıkan tır, köprünün kenarındaki boşluğa devrilerek faciaya ramak bıraktı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, köprünün yanındaki boşluğa sıkışarak metrelerce yüksekten düşmekten son anda kurtuldu. Boşluğa devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Erzurum-Ardahan kara yolunun Aşağı Kumlu mevkisinde seyir halinde olan 64 yaşındaki M.B. yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle köprü kenarındaki boşluğa devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Devrilen tırın içinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım yeniden normale döndü. (AA)