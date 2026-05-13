Köpek Lucy'ye tecavüz eden sapığa skandal ceza: Avukatı 'rızası var' demeye getirmişti

İstanbul Pendik'te sahibi olduğu bahçeden kaçırılan köpek Lucy'ye yönelik gerçekleştirilen cinsel saldırı davasında beklenen karar açıklandı. 12 Mayıs tarihinde görülen üçüncü duruşmada mahkeme, sunulan video delilleri ve görgü tanığı beyanları doğrultusunda suçun işlendiğine hükmetti.

Ancak sanığa verilen cezanın miktarı ve yargılama sürecinde yapılan savunmalar, hayvan hakları savunucuları ile hukukçular arasında "adaletin tesis edilmediği" tartışmalarını beraberinde getirdi.

KÖPEK LUCY'YE TECAVÜZ EDEN SAPIĞA SKANDAL CEZA

İstanbul Pendik'te infial yaratan olayda, sanık Cihat K.'nin yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanığın Lucy isimli köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu hukuken sabit gördü.

Patidio’nun haberine göre, duruşmada dinlenen bir görgü tanığı, sabah saat 05.00 sularında balkondayken saldırıya tanıklık ettiğini belirterek, "Sanığın bahçede köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu net biçimde gördüm ve o anları cep telefonuyla kaydettim" dedi.

Sunulan video kaydına rağmen mahkeme, sanığa en üst sınırdan ceza verilmesi yönündeki talepleri reddetti. Patidio’nun haberine göre; Cihat K. hakkında alt sınırdan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 600 gün adli para cezası verildi. Sanığa verilen para cezasının karşılığı 60 bin TL olarak belirlendi.

Karar sonrası açıklama yapan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Sena Şengün, suçüstü yapılmış bir vakada verilen bu cezanın ne caydırıcı olduğunu ne de adaleti sağladığını belirterek karara tepki gösterdi.

AVUKATI 'RIZASI VAR' DEMEYE GETİRMİŞTİ

Dava sürecine damga vuran en tartışmalı anlar ise sanık avukatının yaptığı savunmalar olmuştu. Sanığın avukatı, cinsel saldırı sırasında köpeğin tecavüzcüyü ısırmadığını ve havlamadığını ileri sürmüş, köpeğin ertesi gün hayatına “mutluymuş gibi” devam ettiğini iddia etmişti.

Avukatın savunması duruşmayı takip edenler tarafından "hayvanın rızası var iması yapılıyor" yorumlarına neden olmuştu.

Toplum vicdanını yaralayan bu savunma argümanları ve sonrasında gelen "alt sınırdan" hapis cezası, kamuoyunda "skandal ceza" yorumlarına neden oldu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Sena Şengün, videoyla kanıtlanmış bir suçta dahi uygulanan bu indirimlerin benzer vakalar için caydırıcılığı ortadan kaldırdığına dikkat çekti.