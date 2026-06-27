Konya'dan İstanbul'a dev silah sevkiyatına polis baskını! Binlerce ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda silah parçasının ele geçirildiğini açıkladı. Yaklaşık bir aylık istihbarat ve analiz çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda, 847 adet silahın imal edilebileceği değerlendirilen 2 bin 366 silah parçasına el konulurken, 3 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonun Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğünü bildirdi.

İSTANBUL'A GETİRECEKLERDİ!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekipler yaklaşık bir ay süren istihbarat destekli analiz çalışmaları sonucunda, Konya'nın Beyşehir ilçesinden İstanbul'a silah parçası sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu araca yönelik düzenlenen operasyonda, 1.000 iç gövde bloğu, 519 namlu, 467 namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma ile 380 fişek yatağı olmak üzere toplam 2 bin 366 silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen parçaların bir araya getirildiğinde 847 adet silah üretilebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, ruhsatsız silah ticareti yapan kaçakçılara yönelik operasyonların ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.