Konya'da yatak fabrikasında yangın: TOMA'lar devreye girdi, 1 itfaiyeci şehit oldu!

Konya'da bir yatak fabrikasında çıkan ve kompresör makinesinin patlaması sonucu başladığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İTFAİYE ERİ ŞEHİT OLDU

TOMA araçlarının da destek verdiği söndürme çalışmalarında, alevlerin arasında mahsur kalan ve karbonmonoksit gazından zehirlenip, ağır yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şehit düşen 15 yıllık itfaiye eri Tekeli’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı.

MOBİLYACILAR SANAYİ SİTESİ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Yangın, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sözerler Sokak'ta bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Fabrikadan yükselen alevlerin hızla binayı sardığını gören çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi ve takviye olarak TOMA araçları sevk edildi.

ÇALIŞANLAR MALZEMELERİ KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTI

Olay yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale etmeye başlarken, fabrika işçileri de içerideki malzemeleri dışarıya taşımak için zamanla yarıştı. Alevlerin daha fazla büyümesini ve diğer malzemelere sıçramasını engellemek isteyen işçiler, içerideki eşyaları tahliye etti.

İTFAİYECİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI, ŞEHİT OLDU

Söndürme çalışmaları esnasında 1 itfaiye eri fabrikanın içinde mahsur kaldı. İtfaiye eri, dışarıdaki mesai arkadaşlarının müdahalesiyle alevlerin arasından kurtarılarak ambulansla tedavi edilmek üzere Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaralı itfaiyecinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekiplerin ve TOMA'ların da destek vermesiyle yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirdi.

PATLAMA İDDİASI ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

İlk belirlemelere göre kompresör makinesinin patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ve itfaiye ekipleri tarafından bir inceleme başlatıldı. (DHA)