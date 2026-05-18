Konya'da kağıt fabrikasında yangın: Tonlarca kağıt alev alev yandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıt yığınları henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.
YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYE BÜYÜDÜ
Saat 19:00 sıralarında Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi'ndeki Ereğli Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında çıkan yangında, fabrikanın bahçesine istiflenen tonlarca kağıt yığını henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerini bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise sürüyor. (DHA)
