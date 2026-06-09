Konya'da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Beşışıklı Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Tekin A. yönetimindeki 34 BDP 237 plakalı kamyonet ile Kerim Gündağ (41) idaresindeki 42 AIY 672 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

KAZADA BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü 41 yaşındaki Kerim Gündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

BEŞ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, kamyonet sürücüsü Tekin A. ile aynı araçta bulunan dört kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)