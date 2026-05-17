Konya'da anne babasını öldüren hukuk öğrencisi tutuklandı
Konya'nın Meram ilçesinde anne ve babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki oğulları, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya'nın Meram ilçesinde 15 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde Cihan D. (22) ile anne ve babası arasında çıkan tartışma, genç adamın ebeveynlerini bıçaklamasıyla sonuçlandı. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
ZANLI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Cihan D.'nin, kentteki özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU
Tartışmanın ardından Cihan D., babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D.'yi (56) bıçakla öldürdükten sonra evden kaçtı. Şüpheli, mahalledeki bir parkta bacağından bıçakla yaralanmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine, anne ve babasını bıçakladığını itiraf eden Cihan D. gözaltına alındı.
(AA)