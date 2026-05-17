Konya'da anne babasını öldüren hukuk öğrencisi tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde 15 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde Cihan D. (22) ile anne ve babası arasında çıkan tartışma, genç adamın ebeveynlerini bıçaklamasıyla sonuçlandı. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Cihan D.'nin, kentteki özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Tartışmanın ardından Cihan D., babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D.'yi (56) bıçakla öldürdükten sonra evden kaçtı. Şüpheli, mahalledeki bir parkta bacağından bıçakla yaralanmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine, anne ve babasını bıçakladığını itiraf eden Cihan D. gözaltına alındı.

