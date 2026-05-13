Konya'da 1 haftadır kayıp olarak aranıyordu: Cesedi kanyonda suyun içinde bulundu

Konya’da bir haftadır kayıp olarak aranan 39 yaşındaki Mehmet Ali Erkek’ten acı haber geldi. Ekiplerin Mavi Boğaz Kanyonu’nda yoğunlaştırdığı arama çalışmaları neticesinde talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

ARACININ BULUNDUĞU BÖLGEDE YOĞUNLAŞILDI

6 Mayıs tarihinde yakınları tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek’i bulmak için AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri seferber oldu. 1 haftadır süren titiz aramalar sonucunda Erkek’in otomobili, Mavi Boğaz Kanyonu civarında bulundu.

CANSIZ BEDENİ SUYUN İÇİNDE BULUNDU

Aracın bulunduğu bölgede araştırmalarını derinleştiren arama-kurtarma ekipleri ve dalgıçlar, kanyon içerisindeki suyun içinde hareketsiz bir beden tespit etti. Yapılan incelemede bu kişinin kayıp olarak aranan Mehmet Ali Erkek olduğu belirlendi.

ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

Ekiplerin uğraşları sonucu sudan çıkarılan Erkek’in ceseti, ölüm nedeninin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (AA)