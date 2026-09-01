Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu önüne kattığını sürükledi: Evin bahçesine düştü
Bursa'da yokuştan hızla inen hafriyat kamyonu, önüne kattığı 2 otomobili sürükledikten sonra bir evin bahçesine düştü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, 2 otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştü.
Yaralı kamyon sürücüsü olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Kaza, saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.
Yokuştan hızla inerken şoförünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu, önüne çıkan 2 otomobile çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon şoförü, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonun yokuştan hızla indiği anlar ise güvenli kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)