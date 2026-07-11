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Halk TV Türkiye Kontrol noktalarını birbirine mesaj atan gruba gözaltı

Kontrol noktalarını birbirine mesaj atan gruba gözaltı

Jandarma ekiplerince asayiş uygulama noktalarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubuna yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Kontrol noktalarını birbirine mesaj atan gruba gözaltı

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, güvenlik güçlerinin uygulama noktalarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Kırşehir merkez ve ilçelerinde kurulan asayiş uygulama noktalarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubu tespit edildi. Güvenlik birimleri, söz konusu paylaşımların emniyet tedbirlerini zafiyete uğratabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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2 AY TEKNİK VE FİZİKİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, grupların yöneticileri olduğu belirlenen İ.K., R.A., M.A., Y.D. ve A.Y. ile gruplarda jandarma ve polis ekiplerinin görev yerleri, konum bilgileri ve faaliyet fotoğraflarını paylaştıkları öne sürülen A.D., O.A., A.A., S.T., E.A., A.A. ve M.T. gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, toplam bin 276 aktif kullanıcının bulunduğu iki WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi.Kontrol noktalarını birbirine mesaj atan gruba gözaltı - Resim : 3

Yetkililer, gruplarda yer alan diğer kullanıcılarla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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