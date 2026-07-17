Kömür yüklü TIR'ın akaryakıt istasyonuna daldığı anlar ortaya çıktı! Alışveriş yaparken böyle öldü
Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü TIR’ın, akaryakıt istasyonuna girip, yan yattıktan sonra önce pompalara ardından markete çarptığı kazada ölen 55 yaşındaki Erdinç Cirit’in son görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa’nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kömür yüklü TIR, akaryakıt istasyonuna girip, yan yattıktan sonra önce pompalara ardından markete çarptı. Kömür yüklü TIR’ın, akaryakıt istasyonuna girip, yan yattıktan sonra önce pompalara ardından markete çarptığı kazada ölen 55 yaşındaki Erdinç Cirit’in son görüntüleri ortaya çıktı.
Kazanın ardından ihbar üzerine adrese çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Erdinç Cirit’in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ALIŞVERİŞ YAPARKEN BÖYLE ÖLDÜ
Bursa’nın İznik ilçesinde kömür yüklü TIR’ın, akaryakıt istasyonuna girip, yan yattıktan sonra önce pompalara ardından markete çarptığı, bu sırada alışveriş yapan 55 yaşındaki Erdinç Cirit’in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Cirit’in, alışveriş sonrası ödeme yapıp, market çalışanıyla sohbet ederken, yan yatarak sürüklenen TIR’ın sesini duyup arkasına döndüğü ancak kaçmaya fırsat bulamadığı, market çalışanının ise bankonun arkasından koşarak kaçtığı görüldü. (DHA)