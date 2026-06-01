Komşusuyla tartıştı belindeki otomatik tabancayla apartmana kurşun yağdırdı
Adana'da bir site sakini, komşusuyla çıktığı gürültü tartışmasının ardından bahçeye inerek otomatik tabancayla komşusunun evine ateş açtı.
Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, üst kat komşusuyla "gürültü" nedeniyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra sitenin bahçesine inen şüpheli, bağırarak küfürler edip tehditler savurdu.
OTOMATIK TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Tartışmanın büyümesiyle birlikte site sakini, belinden çıkardığı otomatik tabancayı komşusunun evine doğrulttu ve tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar apartmanın dış cephesine isabet etti. Yaşananlar, orada bulunan birinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
ŞÜPHELİ KAÇTI POLİS ARIYOR
Ateş açtıktan sonra şüpheli, olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
