Komşusunun kapısını matkapla deldi: Apartmanı ayağa kaldıran kadın karakolluk oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 69 yaşındaki Hurisimal Ç., apartmanı ayağa kaldırdı. Matkap ve sert bir cisimle komşusunun kapısını kıran kadın, uzun süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

KOMŞUSUNU KIZIP KAPIYI KIRDI

İlginç olay saat 17.30 sıralarında Ege Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binada tek başına yaşayan Hurisimal Ç. adlı kadın, iddiaya göre tartıştığı komşusunun kapısını matkap ve sert cisimlerle vurarak kırdı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Polisin yürüttüğü çalışmada komşusunun kapısına zarar veren Hurisimal Ç.'nin kızına ulaşıldı. Kısa sürede adrese gelen kızı, kendisini evine kilitleyen annesini polis nezaretinde ikna etmeyi başardı.

İKNA SONUCU GÖZALTINA ALINDI

Evinden çıkan Hurisimal Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet güçlerince polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede, kadının komşusunun kapısını daha önce de yumrukladığı belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"GECE- GÜNDÜZ DEMEDEN GELİP KAPIMIZI VURUYOR"

Evine saldırılan Musa Efe, "Gece- gündüz demeden gelip kapımızı vuruyor, bağırıp huzursuzluk çıkarıyor. Eşim ve çocuğum korkudan evden dışarı çıkamaz hale geldi. Ben de ailemi evde yalnız bırakamadığım için işe gidemiyorum. Evimizde huzur kalmadı." diyerek yaşananlara tepki gösterdi. (DHA)