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Halk TV Türkiye Komşuların kavgasında silah konuştu: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Komşuların kavgasında silah konuştu: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, kavga sırasında bir çocuk da kaldırım taşının isabet etmesiyle yaralandı.

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Komşuların kavgasında silah konuştu: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yurtcan Sokak'ta saat 01.15 sıralarında komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, fiziksel kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Tartışma sırasında 64 yaşındaki Y.D., evinden aldığı pompalı tüfekle komşuları 54 yaşındaki M.C. ve 31 yaşındaki T.D.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, iki kişinin vücudunun çeşitli bölgelerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.C. ile T.D., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sırasında vücuduna isabet eden kaldırım taşıyla yaralanan 13 yaşındaki G.D. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın şüphelisi Y.D., polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri, başka bir olay yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eskişehir Kavga Silahlı Saldırı
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