Komşuda depremler üst üste geldi, gözler İstanbul'da: Deprem bilimci Osman Bektaş fayı işaret etti!

Emekli Profesör ve deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, son iki gündür Yunanistan’da devam eden M4+ depremlerle ilgili kritik değerlendirmede bulundu.

Bektaş, komşuda meydana gelen söz konusu depremlerin İstanbul’a doğru ilerleyen bir deprem süreci olarak yorumlanmasının doğru olmadığını belirtti ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

YUNANİSTAN’DA M4+ DEPREMLER SÜRÜYOR

Türkiye'de deprem konusunun yoğun şekilde tartışıldığı bu günlerde, Prof. Dr. Osman Bektaş, Yunanistan’da son iki gündür devam eden M4+ büyüklüğündeki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İSTANBUL’A DOĞRU İLERLEYEN BİR DEPREM SÜRECİ DEĞİL"

Bektaş, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) kuzey kolundaki tarihsel deprem hareketliliğine dikkat çekti. 1912 yılında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Şarköy depreminin ardından, fayın batı kanadında Yunanistan yönüne doğru bir depremsellik göçü yaşandığını hatırlatan uzman isim, bu durumun İstanbul'a doğru ilerleyen bir deprem sürecini işaret etmediğini vurguladı.

Yunanistan'daki son sarsıntıların, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı ucunda yer alan geniş ve çok kollu deformasyon alanının kendi doğal sismik yapısı içerisinde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bektaş sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18–19 EYLÜL M4+ YUNANİSTAN DEPREMLERİ İSTANBUL İÇİN TEHDİT DEĞİLDİR

Son iki gündür Yunanistan’da M4+ depremler devam ediyor. Ancak KAF’ın kuzey kolunda, 1912 M7,4 Şarköy depreminden sonra Şarköy’ün batısında Yunanistan’a doğru gelişen depremsellik göçünü, İstanbul’a doğru

ilerleyen bir deprem süreci olarak yorumlamak doğru değildir. Bu depremler KAF’ın batı ucundaki geniş ve çok kollu deformasyon zonunun doğal sismisitesi içinde değerlendirilmelidir."