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Halk TV Türkiye Komşu aileler birbirine girdi: 1'i polis 11 yaralı

Komşu aileler birbirine girdi: 1'i polis 11 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde aynı sokakta oturan iki komşu aile arasında çıkan kavgada 10 kişi ile olaya müdahale eden bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

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Komşu aileler birbirine girdi: 1'i polis 11 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta akşam saatlerinde komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel arbede dönüştü.

KAVGA SIRASINDA YARALANANLAR

Sokakta yaşanan arbedede iki aileden toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinden memur B.A., kavga eden tarafları ayırmaya çalışırken hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kavgaya karışan tarafların ifadelerine başvurarak olayın çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor. Kavganın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eskişehir Kavga Polis
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