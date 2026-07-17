Komşu aileler birbirine girdi: 1'i polis 11 yaralı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde aynı sokakta oturan iki komşu aile arasında çıkan kavgada 10 kişi ile olaya müdahale eden bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta akşam saatlerinde komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel arbede dönüştü.
KAVGA SIRASINDA YARALANANLAR
Sokakta yaşanan arbedede iki aileden toplam 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinden memur B.A., kavga eden tarafları ayırmaya çalışırken hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kavgaya karışan tarafların ifadelerine başvurarak olayın çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor. Kavganın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.
(DHA)