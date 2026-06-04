Komadan çıkınca eşinin balkondan ittiğini söylemişti: Görümceleri de ütüyle elini yakmış!

Kağıthane’de 2022 yılında balkondan düşerek ağır yaralanan Burçak Şişman’ın davasında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Uzun süreli yoğun bakım tedavisinin ardından hayata tutunan ve ilk kelimesi "Beni o adam attı" olan Şişman, mahkemede verdiği yazılı ifadede eşi ve görümceleri tarafından işkenceye maruz kaldığını ve balkondan aşağı atıldığını söyledi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKINCA GERÇEĞİ ANLATTI

Olay, 1 Nisan 2022 tarihinde Kağıthane’de meydana geldi. O dönem 41 yaşında olan Burçak Şişman, görümcesinin 2. kattaki evinin balkonundan düşerek ağaçlara çarptı ve zemine çakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve uzun süre yaşam mücadelesi veren Şişman, yoğun bakımdan çıktığında kendisine yöneltilen "Seni aşağı kim attı?" sorusuna "O adam" yanıtını vererek eşi Adem Şişman’ı işaret etti.

Şüpheli koca hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iddianame düzenlendi ve dava açıldı.

MAHKEMEDE YAZILI İFADE

Sabah'taki habere göre maruz kaldığı ağır yaralanmalar nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Burçak Şişman, davanın ilk duruşmasına ailesi ve avukatlarının yardımıyla katıldı. Yaşadığı fiziki engelleri mahkeme başkanına gösteren Şişman, ifadesini yazılı olarak verdi. O kabus gecesini şu sözlerle aktardı:

"Eşimin madde bağımlılığı ve geçim sıkıntıları yüzünden çocuğumu alıp kaçtım. Abimin evine sığındım ama Adem peşimi bırakmadı, abimi öldürmekle tehdit etti. Bir boşluğumu yakalayıp oğlumu kaçırdı. Evladıma zarar gelmesin diye peşinden gidip ablası Asiye’nin evine girmek zorunda kaldım. Orada telefonumu gasp edip beni esir aldılar."

Zorla vekaletname verilmesi istendiğini ancak bunu reddedip boşanacağını söylediğini belirten Şişman, uğradığı vahşeti şöyle detaylandırdı:

"Görümcem Fatoş ellerimi sıkıca tutarken, diğer görümcem Asiye sıcak ütüyü getirip ellerimi yaktı. Acıyla attığım her çığlıkta eşim Adem’den yumruk yedim. İşkencenin sonunda Asiye ve Fatoş beni acımasızca balkon camından bahçeye fırlatıp ölüme terk ettiler."

SANIK KOCADAN "İFTİRA" SAVUNMASI

Duruşmada hakim karşısına çıkan sanık Adem Şişman ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Eşine herhangi bir şiddet uygulamadığını ileri süren sanık, Burçak Şişman’ın ailesinin baskısı altında kaldığını ve kendisine iftira atıldığını iddia etti.

BOŞANMAYI ENGELLEMEK İÇİN "VASİ" OLMAK İSTEDİ

Yaşadığı dehşetin ardından ağır ceza davasının yanı sıra boşanma davası da açmak isteyen Burçak Şişman, bu süreçte eşinin hukuk oyunlarıyla karşılaştı. Adem Şişman, eşinin iş göremez halinden faydalanarak kendisine vasi olarak atanmak için vesayet davası açtı. Ancak mahkeme, Burçak Şişman'ın vasiliğini abisine verdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYADA

Dava dosyasına giren bilirkişi raporu ise dikkat çekici bir detayı ortaya koydu. Raporda, Burçak Şişman'ın avuç içlerinde tespit edilen yaraların, düşme esnasında bir cisme (ağaç dallarına) tutunma çabasıyla oluştuğu, bu bulgunun hem kaza hem de bir cinayet/itilme vakasıyla tamamen örtüştüğü kaydedildi.