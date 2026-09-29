Kolunu silindir makinesi kaptıran işçi metrelerce savruldu: Kurtarılamadı

Olay, sabah saatlerinde 5’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Şerif Özkaya, henüz bilinmeyen bir nedenle kolunu silindir makinesine kaptırdı. Çalışır durumdaki makinenin etkisiyle metrelerce uzağa savrulan genç işçi, ağır yaralandı.

GENÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer çalışanlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından fabrikada ilk müdahalesi yapılan Özkaya, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 25 yaşındaki Şerif Özkaya, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Genç işçinin ölüm haberi, yakınlarını ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olayın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunurken, kazanın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İşçinin kolunu silindir makinesine kaptırmasına neden olan koşulların ve olayda herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığının yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



