Kökleri tam 3 bin yıl öncesine dayanıyor: Yağışlar yaradı, bağlar dolup taşıyor

Van'ın Erciş ilçesinde kökleri 3 bin yıl öncesine dayanan coğrafi işaret tescilli Erciş karası üzümünde bağ bozumu mesaisi başladı. Kendine has kokusu, ince kabuğu ve koyu rengiyle öne çıkan kadim meyve, Bayramlı Mahallesi'ndeki bağlardan toplanarak doğrudan yurt dışı pazarına ulaştırılıyor.

İRAN VE IRAK PAZARINA GİDİYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bağlara giren üreticiler, özenle kestikleri siyah salkımları kasalara doldurarak sevkiyat hazırlıklarını sürdürüyor. Toplanan mahsuller çevre illerin yanı sıra sınır kapılarından geçerek İran ve Irak pazarına gönderilmek üzere araçlara yükleniyor.

İlçe genelinde bin 500 dekar alanda yürütülen bağcılık faaliyetlerinden bu sezon 3 bin ton mahsul elde edilmesi hedefleniyor. Tarlalardan çıkan ürünlerin değerlendirilme alanlarını anlatan ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özdek, "Erciş üzümü ağırlıklı olarak sofralık tüketiliyor. Üzüm sirkesi, şırası, pestil ve köme olarak da satışı yapılıyor" dedi.

ÜRETİCİYE 1,5 MİLYON ÇELİK DAĞITILDI

Kadim bağcılık geleneğinin ilçe halkı için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirten Özdek, sahadaki güncel durumu paylaştı. Yöredeki üretici varlığını ve meyvenin önemini aktaran Özdek, "Bölgede yaklaşık 2 bin aile üzüm üretimini sürdürüyor. Erciş üzümü bölgemiz açısından hem ekonomik hem de kültürel olarak büyük bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda gerileyen bağcılığı canlandırmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini bildiren Özdek, "Son yıllarda üzüm üretiminin azalması üzerine bağ alanlarının artırılması amacıyla çalışma yürütülüyor" dedi.

Kamu kurumlarının üreticiye sağladığı katkıyı anlatan Özdek, "Yaklaşık 4 yıldır Erciş Kaymakamlığı, Van Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla ilçemize 1,5 milyon Erciş üzümü çeliği dağıtıldı. Üreticilere verilen desteklerle yeni bağlar oluşturuldu" diye konuştu.

YAĞIŞLAR BEREKET GETİRDİ

Meyvenin benzersiz niteliklerini anlatan bağ üreticisi İlhami Demir, tescilli türe sahip çıkılması gerektiğine işaret etti. Endemik zenginliğin altını çizen Demir, "Bağcılıkla uğraşıyorum. Bizim üzümümüz endemik bir üzümdür" dedi. Demir, "Aroması yüksek olan bir üzümdür. Gerçekten bu üzüme sahip çıkmalıyız" sözleriyle kültürel mirasa destek çağrısında bulundu.

Bahar ve yaz mevsiminde etkili olan yağışların bağlardaki bereketi artırdığını dile getiren Demir, bu yılki rekolteden son derece memnun olduklarını söyledi. Verim artışını değerlendirerek, "Üzümümüz bu sene yağışların bol olmasından dolayı yüksek rekolte verdi. İyi bir verim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Meyvenin başka hiçbir coğrafyada aynı tadı vermediğini belirten Demir, "İnşallah böyle devam eder. Bu üzüm her yerde yetişmiyor" dedi. Ürünün sadece ilçede yetiştiğini hatırlatarak, "Endemik olduğu için ilçemize özgü" diyerek sahadaki benzersizliği aktardı.

ÜÇ KUŞAKTIR BU TOPRAKTAN BESLENİYORLAR

Dedelerinden devraldıkları üretim mirasını genç yaşta omuzladığını dile getiren çiftçi Mehmet Demir, aile mesleğini gururla sürdürdüğünü kaydetti. Üçüncü kuşak üretici olduğunu aktaran Demir, "Bu üzümün genç çiftçisiyim, üçüncü nesil üretici olarak bu işi devam ettiriyoruz" dedi.

Bağcılık sayesinde evlerinin geçimini sağladıklarını vurgulayan Demir, "Bu üzümü gerçekten babadan, dededen kalan bir miras olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Üzümü satarak, ailemizin geçimini sağlıyoruz" diye konuştu. Tarlalardaki hasat coşkusuna ortak olan Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik ise üreticilerle bir araya gelerek bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

(AA)