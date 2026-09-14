Koç'un iftihar gecesi: Üç ödüle sımsıkı sarıldı

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın başkanlığını yürüttüğü Sirena Marine, Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen yat fuarında ödülleri topladı. Türk yat üreticisi, fuarda 'Yılın Tersanesi' seçilirken, iki modeliyle de ödüle layık görüldü.

Sirena Marine'in 36 metrelik Sirena 118 ve Sirena 42M modelleri, 'En İyi İç Tasarım' ödülünü kazandı. Üç ödüllü gecenin ardından İpek Kıraç, sosyal medya hesabından ekibine teşekkür etti.

Ödüllerine sarılarak poz veren Kıraç, elde edilen başarıdan duyduğu mutluluğu paylaşımında şu sözlerle dile getirdi:

"Bana bu duyguyu yaşatan takımıma teşekkür ediyorum. Sizinle gurur duyuyorum."

MİLYONLARCA EUROLUK YATLAR

Ödül alan modellerin fiyatları da dikkat çekiyor. Sirena 118'in başlangıç fiyatı 14,5 milyon euro olurken, kapsamlı donanımla birlikte bedeli 20 milyon euroya kadar çıkıyor.

Sirena Marine'in Sirena 42M modelinin satış fiyatı ise yaklaşık 23,9 milyon euro seviyesinde.