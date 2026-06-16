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Halk TV Türkiye Kocasını boşadı adliye önünde davullu zurnalı kutlama yaptı! 24 yılına böyle nokta koydu

Kocasını boşadı adliye önünde davullu zurnalı kutlama yaptı! 24 yılına böyle nokta koydu

Diyarbakır’da 24 yıllık eşinden boşanan kadın, adliye önünde davul zurnayla halay çekerek boşanmasını kutladı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

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24 yıldır evli olduğu eşinden ayrılan kadın, mahkemeden boşanma kararı çıkmasının ardından adliye binasının önünde davul zurna eşliğinde halay çekip, kutlama yaptı.

Diyarbakır Adliyesi ek binasındaki aile mahkemesinde görülen boşanma davasının sonuçlanmasının ardından, yaklaşık 24 yıllık eşinden boşanan, ismi bilinmeyen kadın ve yakınları, adliye önünde bir araya geldi.

Kocasını boşadı adliye önünde davullu zurnalı kutlama yaptı! 24 yılına böyle nokta koydu - Resim : 1

Mahkemenin boşanma kararını vermesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan kadın, yakınlarının tebriklerini kabul etti. Kadın ve yakınları, boşanma kararını davul zurnayla halay çekerek kutladı.

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O ANLARI CEP TELEFONU KAMERALARIYLA KAYDETTİLER

Adliye binası önündeki kutlamayı görenler, o anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yaklaşık 24 yıldır evli olduğu ifade edilen kadın, bir süre daha halay çektikten sonra yakınlarıyla beraber oradan ayrıldı. (DHA)

Kocasını boşadı adliye önünde davullu zurnalı kutlama yaptı! 24 yılına böyle nokta koydu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Boşanma
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