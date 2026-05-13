Kocaeli'deki İsveçli fabrika kapanıyor: İşçilerini paraya boğacak

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren İsveç merkezli otomotiv fabrikası Autoliv, Türkiye operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirketin kentte bulunan 4 fabrikasını kademeli olarak kapatacağı öğrenildi.

Sürecin 2028 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanırken, kararın geçtiğimiz günlerde çalışanlara bildirildiği ifade edildi.

ÇALIŞANLARA 12 BRÜT MAAŞ VERİLECEK

En Kocaeli'de yer alan habere göre, Autoliv’in kapanma sürecinde çalışanlarına sunacağı ödeme paketi de ortaya çıktı. Yaklaşık 2 bin 200 işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra ek olarak 12 brüt maaş tutarında kapanış tazminatı verileceği belirtildi.

Ödenecek kapanış tazminatının, çalışanların işten ayrılmadan önce aldığı son brüt maaş baz alınarak hesaplanacağı ve o şekilde hesaplara yatırılacağı öğrenildi.