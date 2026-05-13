Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kocaeli'deki İsveçli fabrika kapanıyor: İşçilerini paraya boğacak

Kocaeli'deki İsveçli fabrika kapanıyor: İşçilerini paraya boğacak

Kocaeli’deki İsveç merkezli Autoliv fabrikası, faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Şirketin, işten çıkaracağı 2 bin 200 çalışana ise tazminatlarının yanı sıra 12 brüt maaş ikramiye vereceği öğrenildi.

Kocaeli'deki İsveçli fabrika kapanıyor: İşçilerini paraya boğacak
Son Güncelleme:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren İsveç merkezli otomotiv fabrikaAutoliv, Türkiye operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirketin kentte bulunan 4 fabrikasını kademeli olarak kapatacağı öğrenildi.

Sürecin 2028 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanırken, kararın geçtiğimiz günlerde çalışanlara bildirildiği ifade edildi.

96 yıllık sanayi devi için ikinci icra süreci: İflas eden fabrikalar alıcı bulamamıştı96 yıllık sanayi devi için ikinci icra süreci: İflas eden fabrikalar alıcı bulamamıştı

ÇALIŞANLARA 12 BRÜT MAAŞ VERİLECEK

En Kocaeli'de yer alan habere göre, Autoliv’in kapanma sürecinde çalışanlarına sunacağı ödeme paketi de ortaya çıktı. Yaklaşık 2 bin 200 işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra ek olarak 12 brüt maaş tutarında kapanış tazminatı verileceği belirtildi.

Ödenecek kapanış tazminatının, çalışanların işten ayrılmadan önce aldığı son brüt maaş baz alınarak hesaplanacağı ve o şekilde hesaplara yatırılacağı öğrenildi.

Kocaeli'deki İsveçli fabrika kapanıyor: İşçilerini paraya boğacak - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fabrika Kocaeli
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro