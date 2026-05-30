Kocaeli'de tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gece saatlerinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Dilovası ilçesine bağlı Diliskelesi Mahallesi 729. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını ve evi saran alevleri fark eden ev sakinlerinden S.İ. ile oğlu E.İ., hızla dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erleri, yangına tazyikli suyla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Meydana gelen yangın sonucunda tek katlı müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı. (DHA)