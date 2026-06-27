Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 14 tutuklama

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik takibin ardından 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda 'insan ticareti', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarından 21 şüpheli gözaltına alındı.

18 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Fuhuşa zorlandığı tespit edilen 18 mağdur kadın da kurtarıldı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik takibin ardından 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınmış ve 18 mağdur kadın kurtarılmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve mahkeme sürecinin başladığı bildirilmişti.

(DHA)