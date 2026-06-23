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Halk TV Türkiye Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim ağına darbe

Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim ağına darbe

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün güncel yapılanmasına yönelik 15 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim ağına darbe

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu tespit edilen İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde bulunan 10 eğitim kurumuna ve bu kurumların illegal yöneticisi pozisyonundaki 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan 2 şahıs FETÖ/PDY firarisi olmak üzere toplam 15 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda nakit para (TL ve Döviz), altın ve eğitim kurumları ile alakalı dokümanlar bulunarak gerekli işlemler için el konuldu.

Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim ağına darbe - Resim : 2

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EĞİTİM KURUMLARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İltisaklı eğitim kurumları ile ilgili Kocaeli Valiliği bünyesinde oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli denetlemeler yapılmaya devam ettiği bildirildi.

Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim ağına darbe - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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