Kocaeli'de durdurulan tırdan 1 milyon sentetik ecza hap çıktı: 7 gözaltı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında arama kararı çıkartılan bir tır, dün Darıca ilçesindeki Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde durduruldu.

TIRIN KASASINDAN 50 KOLİ HAP ÇIKTI

Araçta gerçekleştirilen aramalarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliğine sahip olan, kullanımı ise özel reçeteye tabi tutulan 1 milyon sentetik ecza hap 50 koli içerisinde bulundu.

DARICA VE GEBZE'DEKİ ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Söz konusu sentetik ecza hapların imal edildiği yer olduğu değerlendirilen Darıca ilçesindeki bir iş yeri ve buraya ait eklentilerde aramalar yapıldı. Ayrıca hapların depolandığı düşünülen Gebze ilçesindeki bir ikametgah da arandı.

Bu adreslerde yapılan incelemelerde, hapların imalatında görev gören makineler ile sentetik ecza sınıfında olduğu değerlendirilen haplar ele geçirildi.

KİLOGRAMLARCA TOZ MADDE VE MİLYONLARCA İLAVE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen adli soruşturmanın devamında ekipler, içeriğinde pregabalin maddesi barındıran 2 milyon adet hap ile toz halinde bulunan 65 kilogram pregabalin maddesine daha el koydu.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan H.I, Y.E.D, O.G, Y.O, Y.D, D.İ. ve A.Ç. isimli şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki yasal işlemleri sürüyor. (AA)