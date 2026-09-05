Kocaeli'de doğdu, 2 bin kilometre uçup Mısır'a ulaştı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda mayısta dünyaya gelen leylek 'Atlas', üzerine takılan GPS vericisiyle izlenerek 2 bin kilometrelik göç yolculuğunu tamamladı ve Mısır'ın güneyindeki Toshka Gölleri bölgesine ulaştı. Ormanya ekibi, leyleğin nisanda Kocaeli'ye dönmesini bekliyor.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altındaki leylek çifti Pişmaniye ve Bulutun yavrusu Atlas, 25 Mayıs'ta yumurtadan çıktı. Veteriner hekim ve biyologların gözetiminde büyüyen yavru, göç dönemi öncesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile işbirliği içinde halkalanarak GPS takip cihazıyla donatıldı.

3 HAFTADA 7 ÜLKENİN ÜSTÜNDEN UÇTU

Atlas göç yolculuğuna 10 Ağustos'ta başladı. Bolu üzerinden duraksız Ankara'ya uçan leylek, kısa bir dinlenmenin ardından Konya, Mersin, Adana ve Hatay güzergahını izledi. Hatay'dan Suriye sınırını aşarak Lübnan üzerinden Mısır'a inen Atlas, yaklaşık 3 haftada ülkenin güneyindeki Toshka Gölleri çevresinde konaklamaya başladı.

KANAT ÇIRPMADAN KİLOMETRELERCE YOL GİDİYOR

Leyleklerin göç sırasında ısınan hava tünellerini kullanarak neredeyse hiç kanat çırpmadan uzun mesafeler kat edebildiğini belirten Ormanya Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, GPS cihazının leyleğe herhangi bir zarar vermediğini ve bunun bilimsel literatürle kanıtlandığını vurguladı.

Nalkıran, cihazın içindeki SIM kartı aracılığıyla düzenli aralıklarla uydu vericisine bağlanıp sinyal gönderdiğini aktardı. Toplanan veriler sayesinde bir leyleğin hangi göç rotasını tercih ettiği, nerelerde ne kadar süre durakladığı ve yolculuk sırasında nerelerde beslendiği kayıt altına alınıyor.

"DÜŞKÜN LEYLEKLER EVİ'NİN EN BÜYÜK MEYVESİ"

Nalkıran, Düşkün Leylekler Evi projesinin en büyük meyvesini Atlas'la aldıklarını söyledi. Yorgun düşmüş ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan leyleklerin tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra bu tesise yerleştirildiğini anlatan Nalkıran, Pişmaniye ve Bulut'un parkta yerleştirilen yuvalardan birini tercih ederek Atlas'ı dünyaya getirdiğini kaydetti.

Muhammet Nalkıran, "Şu an Mısır'ın güneyinde durakladığını görüyoruz, tüm kışı muhtemelen orada geçirecektir. Nisan ayı civarında geri dönüp belki yine buraya yerleştirmiş olduğumuz yuvaların birini tercih edecek, belki de bizlere yeni yavrular verecektir" dedi.

(AA)