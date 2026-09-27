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Halk TV Türkiye Kocaeli’de dehşet: Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kocaeli’de dehşet: Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 50 yaşındaki İbrahim Ç. 37 yaşındaki boşandığı Fatma Ç.'yi, sokakta tabancayla vurdu. İbrahim Ç. kaçtı, yaralanan Fatma Ç. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kocaeli’de dehşet: Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, gece saatlerinde, Körfez’e bağlı Yavuz Sultan Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Ç., eski eşi Fatma Ç.’ye sokakta silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kadın yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’de dehşet: Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı - Resim : 1

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37 YAŞINDAKİ FATMA HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Fatma Ç., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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