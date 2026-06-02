Kocaeli'de arabanın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Çakırcaali mevkisinde bir düğün salonuna gitmek isteyen 48 yaşındaki Feride Ü., bariyeri aşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, kadına çarptı.

Çarpmanın ardından olay yerine gelen acil servis ekipleri Feride Ü.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken karakoldaki işlemlerinin de sürdüğü bildirildi.

KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yola savrulan kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Feride Ü.'nün cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

