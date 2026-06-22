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Halk TV Türkiye Kocaeli'de 38 yıllık firari hükümlünün kaçışı sona erdi!

Kocaeli'de 38 yıllık firari hükümlünün kaçışı sona erdi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki S.Ü., polis ekiplerinin özel harekat destekli düzenlediği şafak operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

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Kocaeli'de 38 yıllık firari hükümlünün kaçışı sona erdi!
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, peşinde oldukları firari bir hükümlünün izini sürmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, hakkında toplam 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki S.Ü.'nün İzmit ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edildi.

Kocaeli'de 38 yıllık firari hükümlünün kaçışı sona erdi! - Resim : 1

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ ŞAFAK BASKINI

Şahsın yakalanması için operasyon hazırlıkları tamamlandıktan sonra, sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Özel harekat polislerinin öncülüğünde belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında, aranan hükümlü S.Ü. saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Operasyonun ardından gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü. 38 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle yakalanan S.Ü.'nün, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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