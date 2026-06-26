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Halk TV Türkiye Koç Holding bankasına saldıranlara bir operasyon daha! 1 kişi tutuklandı

Koç Holding bankasına saldıranlara bir operasyon daha! 1 kişi tutuklandı

Rahmi Koç'un tepki çeken 'Kürt kadın fıkrası' sonrasında Diyarbakır'da Koç'lara ait bankaya 2 saldırı olmuştu. Saldırıları yapanlara yönelik yapılan yeni operasyonda 3 kişi ve kullanılan silah yakalandı. 18 yaşından küçük şüpheli yakalandı.

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Koç Holding bankasına saldıranlara bir operasyon daha! 1 kişi tutuklandı
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Diyarbakır’da Koç Holding’e bağlı Yapı Kredi Bankası şubesi ile ATM’lere yönelik gerçekleştirilen peş peşe silahlı saldırıların failleri yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 18 biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koç Holding bankasına saldıranlara bir operasyon daha! 1 kişi tutuklandı - Resim : 1

8 AYRI SUÇTAN DA ARANMASI VARMIŞ

Saldırılarda kullanılan tabancayla birlikte yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
18 yaşından küçük M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın 8 ayrı suçtan arama kaydı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler S.B.O. ve B.A.: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ÖNCEKİ OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Saldırılara dair 10 Haziran tarihinde yapılan operasyonda da 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Son operasyonla saldırılar sonucunda tutuklananların sayısı 3'e yükselmiş oldu.

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PEŞ PEŞE YAPILAN KOÇ SALDIRILARI

Diyarbakır'daki bu saldırılar Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik anlattığı bir fıkranın tepki çekmesinin ardından yaşanmıştı.

İlk saldırı 8 Haziran 2026'da Merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine oldu. Gece saatlerinde kurşunlanan banka şubesi sabah saatlerinde fark edildi. Hasar nedeniyle şube geçici olarak hizmete kapatılmıştı.

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İkinci saldırı ise 9 Haziran 2026 yani ilk saldırıdan hemen bir gün sonra oldu. Bu kez Yenişehir ilçesinin Ofis semtinde bankaya ait iki adet ATM ve çevredeki 3 iş yeri hedef alınarak kurşunlanmıştı.

Diyarbakır'daki üçüncü saldırı ise 10 Haziran tarihinde oldu. Banka saldırılarının yerini bu defa Otokoç bayisi aldı. Olayda yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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