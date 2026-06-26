Koç Holding bankasına saldıranlara bir operasyon daha! 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da Koç Holding’e bağlı Yapı Kredi Bankası şubesi ile ATM’lere yönelik gerçekleştirilen peş peşe silahlı saldırıların failleri yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 18 biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 AYRI SUÇTAN DA ARANMASI VARMIŞ

Saldırılarda kullanılan tabancayla birlikte yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

18 yaşından küçük M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın 8 ayrı suçtan arama kaydı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler S.B.O. ve B.A.: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ÖNCEKİ OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Saldırılara dair 10 Haziran tarihinde yapılan operasyonda da 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Son operasyonla saldırılar sonucunda tutuklananların sayısı 3'e yükselmiş oldu.

PEŞ PEŞE YAPILAN KOÇ SALDIRILARI

Diyarbakır'daki bu saldırılar Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik anlattığı bir fıkranın tepki çekmesinin ardından yaşanmıştı.

İlk saldırı 8 Haziran 2026'da Merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine oldu. Gece saatlerinde kurşunlanan banka şubesi sabah saatlerinde fark edildi. Hasar nedeniyle şube geçici olarak hizmete kapatılmıştı.

İkinci saldırı ise 9 Haziran 2026 yani ilk saldırıdan hemen bir gün sonra oldu. Bu kez Yenişehir ilçesinin Ofis semtinde bankaya ait iki adet ATM ve çevredeki 3 iş yeri hedef alınarak kurşunlanmıştı.

Diyarbakır'daki üçüncü saldırı ise 10 Haziran tarihinde oldu. Banka saldırılarının yerini bu defa Otokoç bayisi aldı. Olayda yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.