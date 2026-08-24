Klimadan çıkan yangın evi yakıp yıktı: Daire kullanılamaz hale geldi!

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede, kimse bulunmadığı sırada yangın çıktı. Klimanın iç ünitesinden kaynaklandığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartman yoğun duman nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Alevlerin etkilediği daire ise kullanılamaz hale geldi.

YANGIN KISA SÜREDE APARTMANIN TAMAMINI SARDI

Yangın, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 223 Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Reyhan Ö.’nün yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman kısa sürede apartmanın tamamını sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Dairenin kapısının kilitli olması ve içeride kimsenin bulunmaması nedeniyle itfaiye ekipleri balkondan içeri girdi. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGININ KLİMADAN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının klimanın iç ünitesinden kaynaklandığı tespit edildi. Yangın sırasında evde olmadığı öğrenilen Reyhan Ö.’nün dairesi, alevler ve yoğun duman nedeniyle büyük çapta hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Apartmanın yoğun dumanla kaplanması nedeniyle bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekledi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri dairede ve apartmanda soğutma ile duman tahliyesi çalışması yaptı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yangını cep telefonlarıyla görüntüledi.

“HERKESİN KAPISINA GİTTİM”

Yangını fark eden mahalle sakini Cemil Taşçı, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Bahçede çalışıyordum, bir anda dumanları gördüm. Yangın söndürme tüpüyle gittim apartmana girmeye çalıştım. Ancak apartmanda kimsenin sesi çıkmadı. Tüm apartmana haber vermeye çalıştım. Herkesin kapısına gittim, apartmandan çıkmaya başladılar. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Müdahaleye başladılar. Resmen tüm vatandaşlar uyuyordu, kimse bu kokuyu almadı mı anlamadım” (DHA)