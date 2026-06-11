Kızının gözü önünde kabusu yaşadı: Sokak ortasında çirkin saldırı!

Olay, Antalya Muratpaşa'da meydana geldi. 21 yaşındaki Ayten Merkavul, otobüs durağında 1,5 yaşındaki kızı ve kayınvalidesiyle beklerken, araçtan inen 6 kadının tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırganlar, genç kadını darp edip üzerini soymaya çalışırken cezaevindeki eşine göndereceği parayı ve ziynet eşyalarını gasbetti. Olay anını cep telefonuyla kayda alan saldırganlar, bu görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştı.

Saldırı anında bebeği zarar görmesin diye kendini banktan aşağı atan Merkavul; vücudundaki yaraların geçeceğini ancak 1,5 yaşındaki kızının olay nedeniyle ağır bir psikolojik travma yaşadığını belirterek adalet istedi. Gözaltına alınarak adliyeye sevkedilen saldırganlar, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Milliyet)