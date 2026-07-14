Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kızının eski sevgilisini öldürdü: Baba müebbet hapis cezası aldı

Kızının eski sevgilisini öldürdü: Baba müebbet hapis cezası aldı

Antalya'da kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ömer Sıcak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın iki kızına "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası verdi

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kızının eski sevgilisini öldürdü: Baba müebbet hapis cezası aldı
Son Güncelleme:

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Ömer Sıcak'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklar A.S. ve D.S.'yi ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanıkların cezaları, iyi hal ve takdiri indirim uygulanarak 8 yıl 4'er ay hapis cezasına düşürüldü. Sanık S.T. hakkında ise beraat kararı verildi.

Boşanma aşamasındaki eşini kalbinden bıçaklamıştı! 11 yıl hapis cezası verildiBoşanma aşamasındaki eşini kalbinden bıçaklamıştı! 11 yıl hapis cezası verildi

Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Seyit Muhammet Talay, ayrıldığı eski sevgilisi A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya A.S.'nin babası Ömer Sıcak ve diğer aile bireylerinin de katılmasıyla Talay bıçaklandı.

Ağır yaralanan Talay, olay yerine gelen polislere bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayan kişinin Ömer Sıcak olduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer Sıcak'ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar A.S. ve D.S. ise ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırılırken, iyi hal ve takdir indirimlerinin uygulanmasıyla cezaları 8 yıl 4'er aya indirildi. Tutuksuz sanık S.T. ise beraat etti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cinayet Hapis Cezası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro