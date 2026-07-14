Kızının eski sevgilisini öldürdü: Baba müebbet hapis cezası aldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kızının eski sevgilisi Seyit Muhammet Talay'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Ömer Sıcak'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklar A.S. ve D.S.'yi ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanıkların cezaları, iyi hal ve takdiri indirim uygulanarak 8 yıl 4'er ay hapis cezasına düşürüldü. Sanık S.T. hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Seyit Muhammet Talay, ayrıldığı eski sevgilisi A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya A.S.'nin babası Ömer Sıcak ve diğer aile bireylerinin de katılmasıyla Talay bıçaklandı.

Ağır yaralanan Talay, olay yerine gelen polislere bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayan kişinin Ömer Sıcak olduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer Sıcak'ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar A.S. ve D.S. ise ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırılırken, iyi hal ve takdir indirimlerinin uygulanmasıyla cezaları 8 yıl 4'er aya indirildi. Tutuksuz sanık S.T. ise beraat etti. (DHA)