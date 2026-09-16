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Halk TV Türkiye Kızını dövüp yatağa zincirleyen baba gözaltında! Utanmadı pişkince kameralara söyledi

Kızını dövüp yatağa zincirleyen baba gözaltında! Utanmadı pişkince kameralara söyledi

Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızları Sıla T.’yi arkadaşlarıyla görüştüğü ve izinsiz alışveriş merkezine gittiği gerekçesiyle dövüp zincirle yatağa bağladığı iddia edilen Selahattin T. ile eşi Sevil T. gözaltına alındı.

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Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızları Sıla T.’yi arkadaşlarıyla görüştüğü ve izinsiz alışveriş merkezine gittiği gerekçesiyle dövüp zincirle yatağa bağladığı iddia edilen Selahattin T. ile eşi Sevil T. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen çiftten Selahattin T., “Kızınızı siz mi zincirlediniz?” sorusuna “Kızını dövmeyen dizini döver” diye cevap verdi. Sıla T. ile vücutlarında darp izleri bulunan 3 kardeşi devlet korumasına alındı.

Kızını dövüp yatağa zincirleyen baba gözaltında! Utanmadı pişkince kameralara söyledi - Resim : 1

Olay, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Sıla T.’nin babası Selahattin T. tarafından dövülüp zincirle yatağa bağlandığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sıla T.’nin babaannesiyle birlikte girdiği evde genç kızı kelepçeli halde yatağa zincirle bağlı olarak buldu.

Kızını dövüp yatağa zincirleyen baba gözaltında! Utanmadı pişkince kameralara söyledi - Resim : 2

13 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşının babası dövdü13 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşının babası dövdü

KARDEŞLER DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sıla T. ile 3 kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde kardeşlerin hepsinde darp izleri olduğu belirlendi. 4 kardeş devlet koruması altına alındı.

Kızını dövüp yatağa zincirleyen baba gözaltında! Utanmadı pişkince kameralara söyledi - Resim : 4

UTANMADI PİŞKİNCE KAMERALARA SÖYLEDİ

Olayın ardından anne Sevil T. ile baba Selahattin T. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde ailenin, kızlarının izinsiz AVM’ye gittiğini, birileriyle görüştüğünü ve kaçmaya çalıştığını, bunları engellemek istedikleri için zincirlediklerini söyledikleri öne sürüldü. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan anne ve baba adliyeye sevk edildi. “Kızınızı siz mi zincirlediniz?” sorusuna baba Selahattin T., “Kızını dövmeyen dizini döver” diyerek cevap verdi. Aynı soruya anne Sevil T., “Hayır ama siz rencide ediyorsunuz” dedi. Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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