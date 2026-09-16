'Kızını dövmeyen dizini döver' demişti: Kızlarını zincire vuran anne ve baba tutuklandı

Zonguldak’ta 17 yaşındaki kızları S.T.’yi darp edip zincirle bağladıkları iddia edilen baba Selahattin T. ve anne Sevil T. gözaltına alınmışlardı.

Evde zincirle bağlı ve elleri kelepçeli halde bulunan S.T.’nin ifadesi sonrası gözaltına alınan anne ve baba, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

17 YAŞINDAKİ KIZ EVDE ZİNCİRLE BAĞLI BULUNDU

112 Acil Çağrı Merkezi’ne, 17 yaşındaki S.T.’nin babası tarafından darp edilip zincirle bağlandığı iddiasıyla ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, S.T.’yi zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen S.T.’nin ifadesine başvuruldu.

S.T.’nin beyanları doğrultusunda baba Selahattin T. ile anne Sevil T. gözaltına alındı.

ADLİYE YOLUNDA SKANDAL YANIT: "KIZINI DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER"

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan anne ve baba, güvenlik önlemi eşliğinde Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Sevk sırasında bir gazetecinin Selahattin T.’ye, “Kızınızı siz mi zincirlediniz?” sorusunu yöneltmesi üzerine şüpheli, “Kızını dövmeyen dizini döver” cevabını verdi.

Anne Sevil T. ise aynı soruya “Hayır” yanıtını verdi.

SAVCILIKTA "PSİKOLOJİK SIKINTILARI VARDI" SAVUNMASI

Savcılık ifadelerinde annenin suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Baba Selahattin T. ise kızının psikolojik sıkıntıları bulunduğunu ve kendisine zarar vermemesi amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli hallerinden tutuklandı.

DİĞER ÜÇ KARDEŞ DE KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan S.T.’nin ifadesinde diğer kardeşlerinin de darp edildiğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine 5, 11 ve 14 yaşlarındaki üç kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. (DHA)