Kızılırmak'ta kaybolan 37 yaşındaki adamdan acı haber

Olay, 5 Temmuz günü Kızılırmak Nehri üzerindeki Burhan köyü köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Serinlemek için 2 arkadaşıyla birlikte nehre giren Soner Koçyiğit, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH SAATLERİNDE SONUÇ VERDİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile polis dalgıçları, kaybolan Soner Koçyiğit'i bulmak için su altında ve kıyı şeridinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekiplerin titizlikle sürdürdüğü arama faaliyetleri sonucunda, Koçyiğit'in cansız bedenine, sabah saatlerinde suya girdiği bölgeye yakın bir noktada ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Koçyiğit'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı incelemenin ardından otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)