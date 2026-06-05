Kız kardeşlere otomobilde pompalı tüfekli saldırı: Polis firari şüpheliyi arıyor!

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir otomobile düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda iki kız kardeş yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

OTOMOBİLE BİNERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, saat 20.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Metanet A., 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna K. ile birlikte cadde üzerinde park halinde bulunan 20 AGD 551 plakalı otomobile bindi.

İddiaya göre bu sırada Metanet A.'nın eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Sabit Ö., araca yaklaşarak pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı.

İKİ KIZ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda bacaklarından yaralanan Metanet A. ile kolundan yaralanan Turna K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Sabit Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)