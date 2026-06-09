Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle deniz suyu sıcaklıkları artan Akdeniz, Kızıldeniz'den göç eden istilacı türlerin kalıcı yuvası haline geldi. Uzmanlar, ekolojik dengeyi tehdit eden balon balıklarının bölgede tamamen yerleşik düzene geçtiğini ve bu durumun artık geri döndürülemez bir noktaya ulaştığını belirtiyor.

SULARIN ISINMASIYLA KIYILARA AKIN ETTİLER

İklim değişikliği sebebiyle yaşanan sıcaklık artışları, Akdeniz'deki deniz ekosistemini kökten şekillendiriyor. Kış aylarında deniz suyunun soğumasıyla birlikte geçici olarak açık denizlere çekilen sıcak su kaynaklı istilacı türler, yaz döneminde suların yeniden ısınmasıyla birlikte yeniden kıyı şeritlerine yanaşmaya başladı.

Özellikle küçük sarı balon balığı türünün kıyılarda yoğun şekilde görülmesinin ardından, daha büyük bireylerin de sıcaklığın artışıyla birlikte sahillere doğru hareketlendiği kaydedildi.

BESİN ZİNCİRİNE DAHİL OLDULAR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, istilacı türlerin Akdeniz'de artık birer misafir olmadığını, bölgenin kalıcı unsurları haline geldiğini vurguladı. Balon balıklarının ekosistemde üreyerek besin zincirine dahil olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu şunları söyledi:

"Balon balıkları artık Akdeniz'in balığı oldu. Yerleşik düzene geçtiler. Besin zincirinin halkalarında yer almaya başladılar. Bundan sonra yok olması da mümkün değil"

Bir türün göç ettiği yeni bir alanda üreme şansı bulmasının kalıcılık anlamına geldiğini ifade eden Gökoğlu, kıyılarda yakalanan olgun bireylerin karınlarında yumurta tespit edilmesinin bu yayılımı kanıtladığını sözlerine ekledi.

YERLİ TÜRLERİN YERİNİ İSTİLACILAR ALDI

Denizlerdeki bu istila, sadece balon balıklarıyla sınırlı kalmıyor. Bölgenin yerli ve ekonomik değeri yüksek balıklarından olan 'isparoz', yerini Kızıldeniz göçmeni olan ve halk arasında 'gırt gırt' ya da çizgili gargur olarak bilinen Pomadasys Stridens türüne bıraktı. Eskiden balıkçı ağlarını dolduran isparoz balıklarına artık çok nadir rastlanırken, tezgahlarda ve oltalarda ağırlıklı olarak bu yeni göçmen tür yer alıyor.

EKONOMİK DEĞERİ ÇOK DÜŞÜK

Kızıldeniz'den gelen yeni türlerin ticari getirisi, yerli türlere kıyasla oldukça düşük seyrediyor. Trol, gırgır ve küçük esnaf balıkçılarının ağlarına çok miktarda takılan çizgili gargur balığı, piyasada alıcı bulmakta zorlanıyor. Çoğu zaman balık hallerindeki ihalelerde satılamayan bu istilacı türlerin ekonomik olarak sektöre ciddi bir katkı sağlamadığı belirtiliyor.

(DHA)