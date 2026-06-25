Kıta alev alev yanıyor! Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle peş peşe sıcaklık rekorları kırılırken, kıta genelinde yaklaşık 300 kişi sıcaklığa bağlı olaylar ve boğulmalar sonucu hayatını kaybetti.

Başta Fransa olmak üzere İspanya, İngiltere ve Belçika’da rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıkları; eğitimden ulaşıma, sağlıktan altyapı hizmetlerine kadar günlük hayatı felç etti.

AVRUPA ÜLKELERİNDE PEŞ PEŞE SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Kıtayı kavuran sıcak hava dalgası, birçok ülkede tarihi zirveleri yeniledi.

Fransa, 23 Haziran’da hava sıcaklığı 29,9 dereceye ulaşarak 1947 yılından bu yana kaydedilen en sıcak gün rekorunu kırdı.

İngiltere, 24 Haziran günü, ülke tarihinin en sıcak haziran günü olarak kayıtlara geçti.

Belçika: Dün termometrelerin 33 dereceyi aşmasıyla birlikte rekor sıcaklıklar belgelendi.

İspanya, Bazı şehirlerde hava sıcaklığı 43-44 derecelere kadar yükselirken, ülkede 1950’lerden bu yana en yüksek ortalama sıcaklıklar yaşandı.

HASTANELER DOLDU, CAN KAYIPLARI HIZLA ARTIYOR

Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde sağlık sistemini ciddi bir baskı altına aldı. Bazı hükümetlerin "kriz durumu" ilan ederek acil tedbirler aldığı süreçte, hastanelerin acil servislerinde büyük yoğunluklar oluştu. Sıcaklıkla bağlantılı can kayıpları ise korkutucu boyutlara ulaştı.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, 21-24 Haziran tarihleri arasında rekor sıcaklıklar nedeniyle 212 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Fransa'da 18 Haziran’dan bu yana serinlemek için suya giren 40’tan fazla kişi boğuldu, yaklaşık 20 kişi ise doğrudan sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

İngiltere ve Almanya'da ise Sıcak havadan bunalıp suya girenlerden İngiltere’de 15 kişi, Almanya’da ise 6 kişi boğularak can verdi.

AVRUPA "ISI KUBBESİ" ALTINDA SIKIŞTI

Uzmanlar, Avrupa kıtasını etkisi altına alan bu olağanüstü durumun "ısı kubbesi" (heat dome) adı verilen yüksek basınç sisteminden kaynaklandığını belirtiyor.

Atmosferin üst katmanlarında oluşan bu büyük yüksek basınç alanı, sıcak havayı Avrupa'nın üzerine hapsediyor. Kubbenin altında biriken ve sıkışan hava giderek daha da ısınarak rekor derecelerin görülmesine yol açıyor.

Bu meteorolojik olayın temel faktörleri arasında ise sera gazı etkisi ve iklim değişikliği öne çıkıyor. Uzmanlara göre, küresel ısınma nedeniyle artık ısı kubbelerinin başlangıç noktaları geçmiş yıllara kıyasla çok daha yüksek sıcaklık derecelerinden meydana geliyor. (AA)