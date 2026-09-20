Kısıtlamalar resmen duyuruldu: İstanbul'da bu sabah 2 ilçede yollar kapatılıyor

İstanbul’da yarın sabah saatlerinden itibaren 2 ilçede bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi gerekecek.

KAPANACAK YOLLAR DA BELLİ OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saat 06.00’da Fatih ve Beyoğlu’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fatih’te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti trafiğe kapalı olacak. Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü’nün Fatih istikameti de araç geçişine kapatılacak.

Yollardaki düzenlemenin nedeni ise İstanbul’da yarın düzenlenecek koşu etkinliği. Kapanmalar saat 06.00’dan etkinlik programının bitimine kadar sürecek.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Kapanacak yollar nedeniyle sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

BEYOĞLU’NDA DA BAZI YOLLAR KAPALI

Beyoğlu’nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü’ne katılım yolları trafiğe kapatılacak. (AA)